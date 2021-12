Meteo: forte anticiclone ma che freddo! Occhi puntati al week-end

Gli effetti del ritorno dell’anticiclone delle Azzorre non passano inosservati, soprattutto sulle regioni del centro e del nord. La stabilità dell’aria, unita ai cieli sereni e alla calma di vento, porta inevitabilmente le temperature a scendere sensibilmente di notte: questo è possibile grazie al fenomeno dell’irraggiamento notturno, che porta i bassi strati a cedere calore e veder così scendere la propria temperatura in modo netto.

È chiaramente il calo della pianura Padana dove si registrano minime sotto lo zero quasi ovunque stamattina. Anche nelle aree interne di Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio fa molto freddo. Qualche grado in più al sud, dove persistono venti moderati settentrionali che inibiscono il forte calo termico grazie ad un costante rimescolamento dell’aria.Â

METEO 14 DICEMBRE 2021 – Sarà una giornata stabile grazie all’alta pressione, sebbene non mancheranno addensamenti a tratti compatti su Puglia, Molise, Abruzzo, zone interne della Campania. I refoli freddi provenienti dai Balcani tenderanno a sviluppare queste nubi sul basso Adriatico, ma senza alcun rischio di fenomeni.

Le temperature saranno stazionarie, quasi identiche a ieri.

OCCHI PUNTATI AL WEEK-END – Come vi avevamo mostrato in questo articolo, aumentano nettamente le possibilità circa l’arrivo della prima ondata di freddo dall’est Europa. Tra sabato e domenica irromperà aria fredda dai Balcani verso le regioni adriatiche e il sud, dove porterà piogge sparse e nevicate a quote decisamente basse, quantomeno fino alla bassa collina. Il tutto sarà correlato a sostenuti venti da nord ed un netto calo termico.

Il nord Italia e gran parte del Tirreno centro-settentrionale resteranno ai margini del peggioramento e vivranno un prolungamento del periodo stabile (sebbene più freddo).

A cura di Raffaele Laricchia