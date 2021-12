Previsioni meteo: anticiclone e nebbie in settimana, irruzione FREDDA nel week-end!

L’alta pressione delle Azzorre è tornata prepotentemente ad impossessarsi dell’Europa occidentale come non accadeva da ben due mesi, interrompendo bruscamente la catena di perturbazioni nord atlantiche che tanto si era affezionata al Mediterraneo nelle ultime settimane.

Il tempo è ora stabile da nord a sud e lo sarà ancor di più tra mercoledì e venerdì quando torneranno a svilupparsi estesi banchi di nebbia nelle valli e in pianura Padana. La nebbia sarà protagonista su Piemonte, Lombardia ed Emilia, con visibilità molto scarsa soprattutto di notte e all’alba, ma non escludiamo che banchi di nebbia fitta possano persistere anche in pieno giorno tra giovedì e venerdì. Il tempo sarà decisamente più bello sui monti, dove paradossalmente avremo anche temperature più alte rispetto alle pianure: si tratta della tipica inversione termica.

Ma quanto durerà la stabilità? Per molte regioni il tempo sarà stabile almeno fino ad inizio prossima settimana, mentre per altre dovremo nuovamente fare i conti col cattivo tempo già a cominciare dal week-end.

Tra sabato e domenica, infatti, una massa d’aria fredda di origine artico-continentale si farà strada sul bordo orientale dell’anticiclone per poi gettarsi nel Mediterraneo tra sud Italia e Grecia.

Questa irruzione d’aria fredda (già anticipata in questo articolo) sarà responsabile di un rapido guasto del tempo sulle regioni del medio-basso Adriatico e del sud, perlopiù nei giorni di sabato 18 e domenica 19.

Il vento diverrà via via più intenso di tramontana e le temperature scenderanno ovunque, in modo più marcato sul versante adriatico più esposto alle correnti balcaniche.

Nella giornata di sabato, inoltre, avremo instabilità sparsa con acquazzoni e nevicate fino in collina! Le regioni coinvolte saranno Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia: su questi settori i fiocchi di neve scenderanno fin sui 500-600 metri di altitudine, con brevi comparse anche fino a 300 metri tra Abruzzo e Molise.

Qualche chicco di grandine o neve tonda potrebbe arrivare fino in pianura, soprattutto in presenza dei rovesci più intensi.

Domenica avremo tempo molto freddo ovunque e venti sostenuti di maestrale sulle regioni meridionali e adriatiche, ma il tempo tenderà gradualmente a migliorare. I fenomeni saranno relegati alle aree montuose dell’Appennino meridionale, mentre avanzeranno schiarite via via sempre più ampie.

Sul resto d’Italia il tempo si manterrà stabile e soleggiato, seppur in un contesto piuttosto freddo.

A cura di Raffaele Laricchia