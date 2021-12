Meteo: tra freddo, Sole e le prime nebbie. Irruzione dai Balcani nel fine settimana!

Questa mattina il tempo si presenta stabile da nord a sud grazie all’egemonia dell’anticiclone delle Azzorre, ormai pienamente impossessatosi dell’Europa occidentale. Il risveglio è piuttosto freddo su tutta Italia, in particolare in pianura Padana dove la colonnina di mercurio è scesa sotto lo zero quasi ovunque, soprattutto nelle campagne e nelle piccole località .

Inoltre nella notte si sono sviluppate le prime nebbie legate a questo anticiclone: le troviamo perlopiù in pianura Padana a ridosso del Po. Le nebbie diverranno via via più fitte ed estese tra giovedì e venerdì, tanto da inglobare gran parte della Val Padana. Lo stesso fenomeno tenderà a svilupparsi nelle valli e nelle conche del centro Italia.

Le temperature resteranno piuttosto basse, questo grazie all’invadenza di correnti fredde dai Balcani. molto blande, che vanno ad infilarsi sotto l’anticiclone. Ne consegue anche la formazione di qualche addensamento compatto su Abruzzo e Molise, ma senza fenomeni.

Rapido cambiamento nel week-end? Come già vi avevamo anticipato ieri, nel corso del fine settimana assisteremo ad un rapido cambiamento del tempo in Italia ed in particolare al centro ed al sud.

Un’irruzione di aria fredda artico-continentale si farà strada dall’est Europa verso l’Italia, scavando un “tunnel” nell’anticiclone che continuerà a sovrastare l’Europa occidentale.

L’aria fredda irromperà sabato sul medio-basso adriatico e al sud, dove porterà un rapido peggioramento con acquazzoni e anche nevicate. I fiocchi di neve faranno la loro comparsa fin sui 500-600 metri di quota su Puglia, Molise, Abruzzo, Calabria, localmente anche più in basso sull’Appennino centrale. Fiocchi di neve più in alto sulla Sicilia.

Durante eventuali rovesci di forte entità potremmo osservare un po’ di grandine o anche neve tonda fino in pianura. Il tutto sarà accompagnato da un calo sensibile delle temperature e forti venti di grecale e tramontana su tutto il centro ed il sud.

Nord Italia ai margini: il tempo sarà ancora stabile per tutto il week-end, così come su Toscana e Lazio.

Domenica ci saranno gli ultimi fenomeni al sud, ma in rapida attenuazione. Il vento continuerà a sferzare il meridione ed il basso adriatico fino a lunedì.

