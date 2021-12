Grande scoperta su Marte: un’oasi d’acqua grande quanto l’Olanda

Su un Marte c’è una estesa “oasi d’acqua”, grande all’incirca quanto l’Olanda. E’ la sensazionale scoperta della sonda dell’ESA e dell’agenzia russa Roscosmos, che apre così a nuovi scenari per le future missioni sul Pianeta Rosso.

Quest’area ricca di riserve d’acqua è localizzata nel grande sistema di canyon Valles Marineris, nella zona equatoriale del pianeta rosso.

Grazie allo strumento FREND (Fine Resolution Epithermal Neutron Detector) della sonda TGO, che mappa l’idrogeno nel primo metro di suolo marziano, «possiamo localizzare ‘oasi’ ricche di acqua che non sarebbe stato possibile individuare altrimenti con gli strumenti precedenti», ha spiegato alla stampa Igor Mitrofanov, responsabile dello strumento Frend presso l’Istituto di ricerca spaziale dell’Accademia russa delle scienze a Mosca.

«FREND ha rivelato un’area con quantitativo insolitamente grande di idrogeno nel colossale sistema di canyon Valles Marineris: assumendo che l’idrogeno che vediamo sia legato in molecole d’acqua, circa il 40% del materiale prossimo alla superficie in questa regione sembra essere acqua».

Si tratta di un quantitativo decisamente superiore alle attese, come sottolinea il collega Alexey Malakhov. «Assomiglia alle regioni di permafrost sulla Terra, dove il ghiaccio d’acqua persiste sotto il terreno asciutto per via delle temperature costantemente basse».