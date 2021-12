Meteo: dominio dell’alta pressione ma Sole non per tutti!

L’alta pressione sta sovrastando tutta Italia ma con effetti diversi regione a regione a causa della particolare morfologia del territorio e soprattutto a causa della presenza o meno di vento.

Come spesso avviene durante un’anticiclone invernale è facile imbattersi in foschie o banchi di nebbia: questi sono presenti, stamattina, su alcune aree della pianura Padana (soprattutto a ridosso del Po) e in alcune valli alpine e prealpine.

Sul lato adriatico e al sud troviamo tante nubi medio-basse, originate da infiltrazioni d’aria fredda dai Balcani che vanno ad infilarsi sotto l’anticiclone presente nel Mediterraneo. Ne vien fuori qualche addensamento compatto ma privo di piogge, grazie alla stabilità dell’aria che inibisce eventuali precipitazioni.

I cieli però si coprono su Abruzzo, Molise, Sicilia, Basilicata, zone interne della Campania e a tratti anche in Puglia: sono solamente nubi sterili che persisteranno per gran parte della giornata.

I maggiori spazi soleggiati, quest’oggi, li avremo in Toscana, Sardegna, Lazio, Marche, Umbria, Emilia Romagna, Veneto, Liguria, Friuli Venezia Giulia e tutto l’arco alpino. Le temperature massime saranno stazionarie, molto simili a quelle di ieri (tra 2 e 9°C al nord, 9-12°C al centro e 10-13°C al sud).

METEO PROSSIMI GIORNI – L’alta pressione persisterà fino a domani, dopodiché irromperà una rapida ondata di freddo dai Balcani tra sabato e domenica (ampiamente discussa in questo articolo). Avremo un netto calo termico al centro e al sud, venti forti di grecale e qualche fiocco di neve in collina sul medio-basso adriatico e al sud. Sempre ai margini il nord, che se la vedrà con l’alta pressione almeno fino a metà della prossima settimana.

A cura di Raffaele Laricchia