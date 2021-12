Avviso dell’Aeronautica Militare per vento forte e mareggiate Sabato 18 Dicembre

Un’irruzione fredda di origine artica sfiorerà l’Italia nelle prossime ore (ne abbiamo parlato qui), quanto basta per determinare una marcata ventilazione dai quadranti settentrionali sulle regioni centro-meridionali, con conseguenti mareggiate sui settori costieri.

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso meteo per vento forte a partire dalle prime ore di Sabato. Riportiamo il bollettino meteo di seguito:

SI PREVEDONO :

– DALLE PRIME ORE DI DOMANI SABATO 18 DICEMBRE 2021, E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE VENTO FORTE DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA O BURRASCA FORTE SU MOLISE, CAMPANIA,

PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA E SICILIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO PER QUEST’ULTIMA REGIONE ALLE AREE TIRRENICHE E COSTE IONICHE;

MAREGGIATE LUNGO LE ESPOSTE DI MOLISE, PUGLIA, CALABRIA IONICA E SICILIA;

– DALLE PRIME ORE DI DOMANI SABATO 18 DICEMBRE 2021, E PER LE SUCCESSIVE 24/36 ORE STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SULLO IONIO.

A cura di Francesco Ladisa