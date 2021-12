Tragedia a Torino: gru crolla in strada, 3 morti e 3 feriti

Un’ennesima tragedia sul lavoro si è consumata stamattina a Torino, dove una gru è crollata al suolo causando 3 vittime e diversi feriti.

L’incidente si è verificato in un cantiere per il rifacimento del tetto di un palazzo, in via Genova, all’altezza del civico 107, La gru è caduta rovinosamente sulla strada sottostante, causando la morte di 3 operai che erano impegnati nei lavori e il ferimento di almeno 3 persone, tra cui dei passanti.

Da una prima ricostruzione i tre operai coinvolti nell’incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Torino si trovavano sulla piattaforma per montare il braccio della gru poi crollata. Il cantiere dove stavano lavorando gli operai era stato aperto per il rifacimento del tetto di un palazzo di sette piani.

“Un cedimento alla base della gru che ha comportato a cascata il crollo della struttura reticolare che serviva per le operazioni di manutenzione della facciata dell’edificio”. Così il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Agatino Carrolo, riassume l’esito dei primi accertamenti sull’incidente. “Non escludo – ha aggiunto – altri cedimenti localizzati lungo lo sviluppo della volata della gru”.

“La gru era già montata, non si riesce a capire che cosa sia accaduto”, dice un vigile del fuoco presente. Il crollo avrebbe interessato anche l’autogru utilizzata per montare la gru più grande.

“Abbiamo sentito un forte boato, ci siamo affacciati sul balcone e abbiamo visto la gru stesa lungo la strada – racconta un residente della zona – E’ stato terribile”.

A cura di Francesco Ladisa