Buone feste e Buon Natale 2021: ecco IMMAGINI e GIF animate da inviare per gli auguri

Le festività natalizie sono ormai alle porte. Fra qualche giorno sarà Natale e ci scambieremo come da tradizione gli auguri: oltre a quelli di persona (che sono sempre i migliori) saranno sicuramente tantissimi quelli scambiati via messaggi e social network. Probabilmente ancor di più di quanto accadeva anni fa vista l’emergenza sanitaria causata dal Covid.

Vi proponiamo allora una serie di immagini e gif animate ideali per essere condivise o inviate (via whatsapp, facebook etc..) come auguri di buon Natale 2021.

IMMAGINI

GIF ANIMATE

A cura di Francesco Ladisa