Intensa scossa di terremoto in California: paura sulla costa

Una violenta scossa di terremoto si è verificata in California alle 21:10 ora italiana. Il sisma è stato di magnitudo 6.2 sulla scala Richter. L’epicentro è stato localizzato davanti alla costa in prossimità della località di Petrolia mentre l’ipocentro è stato stimato attorno ai 9 km. Al momento non è stata diramata un’allerta tsunami.

Dalle prime testimonianze, il terremoto ha causato dei danni di lieve o modesta entità, come caduta di oggetti e suppellettili all’interno di abitazioni e qualche crepa negli edifici, nell’area più vicina all’epicentro.

Danni del genere vengono riportati ad esempio nella città di Fortuna, circa 12 mila abitanti, distante meno di 30 km dall’epicentro. Lo scuotimento sismico maggiore si è avuto soprattutto lungo la fascia costiera e immediato entroterra.

Il terremoto è stato comunque avvertito a grande distanza e fino alle grandi città di Sacramento e San Francisco.

A cura di Francesco Ladisa