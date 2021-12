Catastrofe nelle Filippine: il tifone RAI provoca quasi 400 morti

E’ drammaticamente salito il bilancio del tifone Rai nelle Filippine. Sono almeno 375 le vittime causate dal passaggio della tempesta che ha devastato molte aree delle regioni centro-meridionali. Lo ha reso noto nelle ultime ore la polizia nazionale delle Filippine.

Finora, inoltre, si contano almeno 500 feriti e 56 dispersi. Per tanto il bilancio è ancora provvisorio e potrebbe ulteriormente peggiorare. Più di 300 mila sono le persone evacuate dalle loro abitazioni.

Il tifone ha investito almeno otto isole attraversandole da est ad ovest con la forza equivalente di categoria 5, con venti che hanno toccato i 250km/h e piogge torrenziali che hanno provocato estese inondazioni, crolli e frane. Si tratta del tifone che ha causato più vittime da inizio anno.

‘PLEASE KEEP PRAYING FOR THE PEOPLE OF SIARGAO’

Filipino director Pepe Diokno shared on Monday a series of photos showing some devastated towns in Siargao Island due to the onslaught of typhoon Odette. (Photos/Pepe Diokno) pic.twitter.com/MzPyX3AN7E

— The Philippine Star (@PhilippineStar) December 20, 2021