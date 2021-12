Grande gelo in atto sull’Europa orientale: Mosca piomba a -23°C!

Una vasta massa d’aria molto fredda si è andata consolidando nelle ultime ore sull’Europa settentrionale ed orientale, in seguito ad un importante impulso verso l’alto dell’alta pressione (che ha raggiunto latitudini polari), favorendo appunto il distacco di un grosso nucleo di aria artica dal vortice polare.

Questa massa d’aria gelida sta interessando in maniera particolare la Russia europea e i paesi vicini come Bielorussia, Ucraina, e i paesi che affacciano sull’area baltica.

Su queste zone le temperature hanno raggiunto valori ampiamente sotto lo zero. Il gelo sta attanagliando anche Mosca: nella capitale russa il freddo di natura pellicolare ha portato la colonnina di mercurio a toccare quasi i -23°C all’alba (registrati nelle zone periferiche), e anche per tutta la giornata odierna la temperatura si manterrà attorno a questi valori (-20). Si tratta di temperature nettamente inferiori alla media del periodo anche per una città comunque abituata al grande freddo.

Il gelo continuerà anche nei prossimi giorni: domani la temperatura potrebbe scendere ancora e arrivare anche a -25°C. Solo a partire da Venerdì/Sabato assisteremo ad un aumento delle temperature, che rimarranno comunque ampiamente sotto lo zero sia di giorno che di notte.

A cura di Francesco Ladisa