Covid, nuove misure: deciso l’obbligo della mascherina all’aperto

E’ terminata poco fa la Cabina di regia del Governo con Mario Draghi e i vari capidelegazione delle forze di maggioranza sul tema delle misure anti-Covid, convocata per studiare nuove mosse utili a contrastare l’impennata dei contagi, spinti anche dalla nuova variante Omicron.

Dalle prime informazioni che arrivano direttamente da fonti governative, una delle principali misure introdotte con l’imminente decreto sarà il ritorno dell’obbligo della mascherina all’aperto.

Sul sito Ilfattoquotidiano.it si legge infatti:

“Le nuove misure per il contrasto al Covid dovrebbero prevedere l’obbligo di mascherina all’aperto in tutta Italia. E’ l’orientamento che emerge dalla cabina di regia in corso a Palazzo Chigi, per decidere la nuova stretta alla luce dei dati sulla variante Omicron. In questa maniera le zone a colori dal bianco all’arancione non esisteranno più per l’85% della popolazione vaccinata. L’uso della mascherina all’aperto, finora previsto solo in giallo e arancione, era infatti l’unica differenza tra le varie fasce di rischio.”

A cura di Francesco Ladisa