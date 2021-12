METEO: l’inverno si dimentica delle vacanze di Natale, scenari pessimi per CAPODANNO

L’inverno si è improvvisamente dimenticato dell’Italia, proprio nel momento dell’anno dove freddo e neve sono più attesi (soprattutto in montagna). L’aria fredda artica che per settimane ha sferzato il Mediterraneo si è rapidamente ritirato verso nord, lasciando spazio alle miti e umide correnti atlantiche.

Il ritorno delle perturbazioni atlantiche è già realtà: l’aria umida e instabile sta dando vita ad un’estesa copertura nuvolosa al nord e sul lato tirrenico, dove arrivano anche deboli piogge sparse. Nelle prossime ore (riferendoci alla giornata di Natale) il maltempo si intensificherà su Liguria orientale, Toscana, Lazio, Sardegna, Emilia Romagna, Marche, Umbria, basso Veneto, Campania. Tante nubi sul nordovest ma senza particolari piogge, mentre resisterà un po’ di Sole sul medio-basso Adriatico e al sud.

Di neve nemmeno l’ombra: l’aumento delle temperature sarà tale da far impennare la quota neve fin oltre i 2200 metri in Appennino e oltre i 1500 metri sulle Alpi. È probabile che in Appennino possa piovere fin sulle vette dei rilievi, eccetto isolati episodi.

Le temperature saliranno ancora al centro e al sud, fino ad arrivare a 17-18°C su Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata.

Le nubi e le piogge (soprattutto sul lato tirrenico) saranno protagoniste fino al 29 dicembre, il tutto in un contesto fresco o addirittura gradevole. Laddove si affaccerà il Sole i termometri saliranno, come detto poc’anzi, fino a 18°C.

Sul finire dell’anno potrebbe compiersi uno scenario ancor più eccezionale e totalmente fuori dal contesto invernale. L’alta pressione proverà a rinforzarsi nuovamente sul Mediterraneo e su tutta Italia, regalando non solo un periodo stabile ma anche un ulteriore aumento delle temperature.

È probabile, infatti, che l’anticiclone possa richiamare aria più calda sub-tropicale verso la nostra penisola tra il 30 dicembre e il 1 gennaio 2022. Le temperature potrebbero salire anche oltre i 20°C al sud e fino a 16-18°C al centro e al nord.

Si tratta di temperature totalmente fuori stagione, superiori alle medie del periodo di almeno 6-10°C. L’inverno, dunque, si prenderà una pausa davvero prolungata nel cuore delle festività natalizie.

A cura di Raffaele Laricchia