Scossa di terremoto sull’Etna, avvertita fino a Catania

Continua la frequente attività sismica in Sicilia, dove dalla serata di ieri è in atto un’importante sequenza di scosse nell’entroterra catanese. Poco fa, alle 10:19, si è verificata un’altra scossa di moderata intensità, con epicentro però in un’altra zona, ovvero quella dell’Etna.

Secondo le rilevazioni dell’INGV, si è trattato di una scossa di magnitudo 3.6 avente epicentro a 1 km da Milo (Catania), alle pendici orientali dell’Etna.

Anche questa scossa è stata avvertita distintamente un po’ in tutti i paesi etnei, in particolare fra Zafferana Etnea, Giarre, Mascali, Acireale. Lieve tremore percepito anche a Catania città.

A cura di Francesco Ladisa