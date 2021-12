Meteo: Natale tra nubi ed il MITE libeccio, ecco dove pioverà

Il maltempo è tornato nel pieno delle vacanze natalizie, ma solo su alcune regioni: questa mattina è necessario l’ombrello su tante località di Toscana, Liguria, Lazio settentrionale, Umbria e Romagna. Tante le nubi presenti su tutto il nord ma con pochi fenomeni. Qualche schiarita in più la troviamo al sud ma anche qui le nubi sono un graduale aumento, sebbene in un contesto avaro di piogge.

Il tutto si sta svolgendo in un contesto particolarmente mite per il periodo, stante l’ingresso di masse d’aria molto più miti provenienti da sud-ovest. Il vento di libeccio sta facendo aumentare sempre più le temperature, come testimoniato dai 18°C rilevati a Palermo alle 09.30. Insomma un Natale certamente poco invernale, contraddistinto dalla pessima notizia della pioggia in atto sulle vette dell’Appennino.

Nelle prossime ore avremo ancora piogge diffuse su Toscana, Liguria orientale, Romagna e Marche: gli accumuli saranno superiori ai 90-100 mm in Appennino, specie sui versanti più esposti alle correnti da ovest/sud-ovest. Pioverà fin sulle vette dei rilievi.

Piogge sparse su Emilia, basso Veneto, Friuli Venezia Giulia, basso Piemonte, Umbria, Campania, Sardegna. Nubi e tempo più asciutto su Abruzzo e Molise, ancora qualche schiarita invece su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Temperature massime fino a 17-18°C al sud, specie Sicilia e Puglia. Isolati picchi di 20°C non sono esclusi sulle suddette regioni. Clima mite anche sul resto del centro e del sud, mentre farà più freddo al nord (in un contesto tardo autunnale e non invernale).

A cura di Raffaele Laricchia