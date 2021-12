Grosso incendio divampa in un stabilimento di Marghera (Venezia)

Un enorme incendio si è sviluppato nella tarda mattinata di oggi a Marghera, a pochi chilometri da Venezia. Il rogo è divampato in un’azienda, la Slim Fusina Rolling, ex Alcoa, situata in via dell’Elettronica a fianco della centrale Enel di Fusina.

Le autorità hanno invitato anche attraverso i canali social la popolazione a tenere chiuse le finestre ed evitare gli spostamenti nella zona dell’incendio. Secondo le ultime informazioni sarebbe però scongiurato l’inquinamento da gas tossici: saranno effettuati comunque tutti i rilievi dall’Arpav. L’azienda interessata dal rogo si occupa di lavorazione dell’acciaio.

L’incendio è stato domato dai vigili del fuoco ed ora la situazione sembra essere sotto controllo. Non risultano persone ferite. La nube sprigionata dal rogo si è resa visibile a grande distanza, anche dall’isola di Venezia.

Ex Alcoa Slim Fusina Rolling, Marghera: era cominciata così, ma ora l’incendio è stato spento. Grazie VVFF. pic.twitter.com/bgDiZOJldw — Gianfranco Bettin (@bettin2015) December 27, 2021

A cura di Francesco Ladisa