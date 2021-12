Meteo: tra nubi e Sole, si prepara un finale d’anno tutt’altro che invernale!

Il 2021 sta per volgere al termine e lo farà con connotati meteo tutt’altro che invernali. La stagione fredda si è presa una pausa piuttosto consistente già dalla Vigilia di Natale, quando le temperature si sono impennate su quasi tutta la penisola a causa delle miti correnti di libeccio. Ora è in atto un breve e blando calo termico grazie ad una rapida perturbazione che nella notte ha attraversato il Mediterraneo (e già fugge via).

Nei prossimi giorni, come già anticipato ieri, le temperature aumenteranno in modo sensibile su tutta Italia a causa dell’anticiclone africano. Questa figura barica, tipica dei mesi estivi, arriverà nel Mediterraneo proprio nel periodo sbagliato, nel pieno dell’inverno e durante le festività di Capodanno.

Ma quali saranno le conseguenze? L’anticiclone avvolgerà l’Italia tra giovedì 30 dicembre e domenica 2 gennaio, con valori di pressione e geopotenziale tipici del mese di luglio! Le temperature, ovviamente, non saranno estive considerando che ci troviamo pur sempre in inverno e l’effetto delle inversioni termiche e dell’irraggiamento notturno è più che evidente.

Con l’arrivo di questo forte anticiclone avremo giorni molto stabili e condizionati dal fenomeno dell’inversione termica, in particolare in pianura Padana e nelle valli. Più precisamente, le temperature più alte saranno in collina e in montagna fino in alta quota, mentre sulle pianure più soggette all’inversione termica avremo temperature più basse.

In pianura Padana saranno protagoniste indiscusse nebbie e nubi basse, le quali manterranno le temperature spesso basse e molto fredde. Poco più in alto e in montagna (su tutto l’arco alpino e l’Appennino) avremo temperature eccezionali per il periodo, anche superiori ai 10°C oltre i 1500 metri. Per percepire temperature invernali in montagna occorrerà portarsi oltre i 3000 metri.

Anche al sud e sulle isole maggiori le temperature aumenteranno sensibilmente, a tutte le quote dove splenderà il Sole! Su coste e pianure non escludiamo picchi di 20-22°C nel giorno di Capodanno.

Su regioni come Campania, Lazio, Toscana, Liguria sarà facile imbattersi in giornate uggiose e grigie a causa di nubi basse persistenti (che impediranno alla colonnina di mercurio di schizzare verso l’alto come accadrà in regioni dove sarà il Sole il principale protagonista).

A cura di Raffaele Laricchia