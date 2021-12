Epidemia di influenza aviaria in Israele: morte almeno 5mila gru

Un’epidemia di influenza aviaria sta colpendo l’Israele e ha finora ucciso oltre 5000 gru. Per combattere l’emergenza, le autorità hanno deciso di chiudere la riserva naturale di Hula e abbattere i pulcini come misura precauzionale.

Il primo ministro Naftali Bennett ha incontrato il suo consigliere per la sicurezza nazionale e diversi esperti, per contenere il contagio ed evitare il passaggio all’uomo. Finora «non è stata riportata alcuna trasmissione all’uomo», hanno dichiarato sempre le autorità.

La ministra dell’Ambiente israeliana Tamar Zandberg ha definito l’epidemia «il colpo più duro alla fauna selvatica nella storia del nostro Paese», commentando le immagini delle carcasse degli animali distese a terra. Un portavoce dell’Hola Lake Park ha dichiarato che i volontari stanno cercando di rimuovere le carcasse degli animali il più rapidamente possibile per fare in modo che il virus non circoli ulteriormente, attaccando altri animali selvatici (come gli avvoltoi).

Gli scienziati hanno spiegato che si tratta dell’aviaria di tipo H5N1, un virus potenzialmente pericoloso anche per gli esseri umani. «Oltre alle gru già morte — ha aggiunto Zandberg alla Cnn — nei pollai della zona sono state eliminate centinaia di migliaia di galline e di tacchini ed ancora non sappiamo se la malattia abbia contagiato altre specie di animali che vivono nella natura. Seguiamo da vicino l’evolversi della crisi».

Secondo gli esperti, l’origine di fenomeni epidemici come quello in atto in Israele potrebbe dipendere dalle migrazioni di uccelli selvatici dal nord est Europa.

A cura di Francesco Ladisa