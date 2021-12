Intenso terremoto a Creta, sisma avvertito anche al Sud Italia

Una intensa scossa di terremoto si è verificata questa mattina presso l’Isola di Creta. Il sisma, avvenuto alle 6:08 ora italiana, è stato di magnitudo 5.5 secondo le stime dell’INGV, mentre il centro sismico euro-mediterraneo (EMSC) ha stimato una magnitudo leggermente superiore, cioè 5.7 sulla scala Richter.

La scossa ha avuto epicentro in mare, circa 20 km a sud della città meridionale di Asímion. Il terremoto è stato avvertito fortemente sull’isola di Creta, dove si segnalano dei danni di lieve entità. Ma la scossa risulta essere stata percepita in un’area molto più ampia, che va dalla Grecia e la Turchia, fino all’Egitto e anche all’Italia meridionale. In particolare la scossa è stata avvertita sulla Sicilia orientale, in Calabria e Puglia meridionale (Salento).

Secondo le rilevazioni dell’INGV, la scossa si è verificata a una profondità di circa 20 km.



A cura di Francesco Ladisa