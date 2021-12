Buon anno 2022! Immagini e GIF animate per gli auguri di capodanno su Whatsapp, Facebook

Stiamo per vivere sicuramente un capodanno difficile. La pandemia in atto terrà molti di noi a casa lontani anche da parenti e amici e quest’anno più che in altre occasioni ci si avvarrà della tecnologia e dei nostri smartphone per gli auguri di buon anno.

Abbiamo quindi raccolto alcune immagini (e gif animate) da scaricare e condividere con WhatsApp o attraverso facebook, Instagram e altri canali, per i vostri auguri a distanza. Immagini ironiche e di speranza, per augurare con un sorriso un 2022 più sereno.

Immagini e gif animate auguri di buon anno 2022

A cura di Francesco Ladisa