Buon capodanno e buon anno 2022! Le migliori frasi di auguri per l’occasione

Mai come in questa occasione saranno gli auguri a distanza a farla da padrone in occasione dell’inizio del nuovo anno. L’emergenza sanitaria in atto porterà gran parte di noi a trascorrere fine anno e capodanno lontano da molti parenti e amici e per tanto ci scambieremo gli auguri utilizzando chat (WhatsApp in primis) e social network.

Dopo avervi regalato una serie di immagini per gli auguri di buon anno, ecco a voi un elenco di frasi e aforismi per l’occasione.

Frasi auguri di buon anno 2022

L’ultimo giorno dell’anno non costituisce una fine, né un inizio, ma una continuazione che porta con sé tutta la saggezza di cui l’esperienza ci ha fornito

Un augurio per il nuovo anno: regalatevi un’ora al giorno di felicità.

Tutto quello che desideri è lì che aspetta di essere realizzato. Ti auguro un anno ricco di grandi soddisfazioni!

Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi un uomo migliore.

L’anno vecchio incontra il Nuovo ed esclama a Squarciagola: “Mi ritiro, sono stanco, lascio a te l’illustre scranno”. L’altro invece gli risponde: “Sono il nuovo e vengo avanti, augurando gioia e fortuna proprio a tutti a tutti quanti”.

Lascia alle spalle i cattivi pensieri, metti da parte i giorni più duri, c’è sempre un domani migliore di ieri. Felice anno nuovo e tantissimi auguri.

Corri incontro al nuovo anno senza paura, con tutti sogni e le cose belle che ti hanno accompagnato nel vecchio, apri il tuo cuore alla speranza con la determinazione di chi vuol contribuire ad un futuro migliore per l’umanità intera.

Vivi il tuo presente, sogna il tuo futuro, ma abbi cura di ripescare nel tuo passato quei tasselli che ti aiuteranno a costruire ciò che vuoi essere. Auguri!

Salutiamo insieme questo nuovo anno che invecchia la nostra amicizia senza invecchiare il nostro cuore.

Possa il tuo nuovo anno portarti nuovi bellissimi sogni e tante concrete soddisfazioni. Tanti auguri!

Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto. Buon anno!

Un nuovo anno è come un libro bianco: la penna è nelle tue mani. Ti auguro di scrivere le pagine più belle della tua vita. Buon anno!

Mi aspetto altri 365 giorni, 12 mesi e 52 settimane di felicità. Come? Con te al mio fianco. Buon anno!

Vivissimi auguri per il Nuovo Anno affiché in esso abbondi la matematica, addizionando il piacere, sottraendo il dolore, moltiplicando la felicità e dividendo l’amore con le persone a te più care.

– Non temete i momenti difficili. Il meglio viene da lì. (Rita Levi Montalcini)

– Alla fine andrà tutto bene, se non andrà bene non è la fine. (John Lennon)

– Il capodanno è un’innocua istituzione annuale, utile solo come scusa per bevute promiscue, telefonate di amici e stupidi propositi- (Mark Twain)

– Un ottimista sta in piedi fino a mezzanotte per vedere l’Anno Nuovo. Un pessimista sta in piedi fino a mezzanotte per essere sicuro che l’anno vecchio sia passato. (Bill Vaughan)

– Chi pensa positivo vede l’invisibile, sente l’intangibile e raggiunge l’impossibile. (Winston Churchill)

– Quanto dura un amore non corrisposto? Mesi, anni, anche lustri… Il bello di un anno non corrisposto è che dura solo un anno. (Fabrizio Caramagna)

Il mese di gennaio è quello in cui si fanno gli auguri ai propri amici. Gli altri mesi sono quelli in cui gli auguri non si realizzano. (Georg Lichtenberg)

– Finirà anche la notte più buia e sorgerà il sole. (Victor Hugo)

– Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi un uomo migliore. (Benjamin Franklin)

– Buon anno a tutte le cose: al mondo! al mare! alle foreste! Buon anno a tutte le rose che l’inverno prepara in segreto. Buon anno a tutti coloro che mi amano e stanno ad ascoltarmi… E buon anno, nonostante tutto, anche a tutti coloro che non mi amano. (Rosemonde Gérard)

– Per compiere grandi passi, non dobbiamo solo agire, ma anche sognare, non solo pianificare, ma anche credere. (Anatole France)

– Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. (Mahatma Gandhi)

– L’obiettivo di un nuovo anno non è avere un nuovo anno. È che dovremmo avere una nuova anima e un nuovo naso; piedi nuovi, una nuova spina dorsale, nuove orecchie e occhi nuovi. Auguri! (Gilbert Keith Chesterton)

– Propositi per l’anno nuovo

Ridi. Balla. Medita. Perdona. Perdonati. Chiedi aiuto. Delega compiti. Permettiti di brillare. Comunica quello che senti. Realizza un progetto a cui tieni. Aiuta qualcuno. Dipingi un quadro. Fà una passeggiata. Gioca con tuo figlio. Leggi un bel libro. Canta sotto la doccia. Ascolta al natura. Ritorna bambino. Sii felice.

(Anonimo)

– Che questo nuovo anno sia azione, impulso e apertura. Che tu possa compiere il viaggio più bello e articolato di sempre, quello verso il tuo destino.

(Fabrizio Caramagna)

– Cari amici a voi auguro:

Nel nuovo anno ogni volta che date la mano siate capaci di amare e accettate di essere amati.

(Enzo Bianchi)

A cura di Francesco Ladisa