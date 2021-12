METEO: dal troppo MITE di Capodanno al FREDDO dell’Epifania?

Dall’alta pressione africana al freddo artico: questo è ciò che potrebbe realizzarsi nell’arco della prima settimana di gennaio e precisamente tra Capodanno e l’Epifania. La nostra penisola vivrà sbalzi termici davvero rilevanti nell’arco di poche ore, quelle che basteranno per permettere alle correnti più fredde balcaniche di spazzar via l’aria esageratamente mite africana che ci accompagnerà per diversi giorni.

Sarà proprio l’anticiclone africano il protagonista dell’avvio del 2022 ed in realtà anche di queste ultime ore del 2021: la pressione è già in aumento ovunque, così come anche le temperature a tutte le quote.

Purtroppo la situazione peggiore è proprio in montagna, dove oggi abbiamo rilevato temperature superiori ai 10°C oltre i 1500 metri di quota (valori eccezionali per il periodo). La fusione della neve è già ora importante e raggiungerà l’apice tra 1 e 4 gennaio fino a quote elevate. Ne conseguirà un marcato aumento del rischio valanghe sia sulle Alpi che sull’Appennino centro-settentrionale.

Le temperature sono destinate a salire anche al sud e sulle isole maggiori: nei settori sottovento come la Sicilia orientale e nord-orientale, la Sardegna orientale e il metapontino non escludiamo picchi di temperatura vicini ai 23-24°C tra Capodanno ed il 3 gennaio. Altrove le massime oscilleranno tra i 15 e 20°C, eccetto la pianura Padana dove nebbie e nubi basse renderanno il clima ben più freddo e uggioso.

Improvviso cambiamento attorno all’Epifania? Ebbene l’anticiclone africano tenderà ad indebolirsi nettamente a cominciare dal 5 gennaio (visione confermata da tutti i modelli matematici), cui seguirà un’irruzione d’aria fredda dai Balcani.

Sebbene sussistano ancora diverse incertezze riguardo l’intensità e la durata dell’ondata di freddo, possiamo confermare che il calo termico ci sarà e sarà sostanzioso, addirittura superiori ai 10°C da nord a sud.

Un parziale calo termico avverrà il 5 gennaio, ma l’apice del freddo è atteso nel giorno dell’Epifania quando soffieranno anche sostenuti venti di tramontana.

In montagna le temperature potrebbero scendere di oltre 15-16°C rispetto ai valori di Capodanno, mentre in pianura avremo dagli 8 ai 12°C in meno.

Insomma, prepariamoci a notevoli sbalzi termici con l’avvio del 2022!

Resta sintonizzato su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su Facebook (clicca qui), per ricevere le notizie più importanti di giornata!

A cura di Raffaele Laricchia