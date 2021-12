Previsioni meteo: avvio del 2022 tra SOLE e NEBBIE, la befana porta il FREDDO?

La linea di tendenza per la prima settimana del 2022 sembra rivelarsi sempre più dinamica e caratterizzata da forti, anzi fortissimi sbalzi di temperatura. L’anticiclone africano sta avvolgendo tutta Italia e lo farà almeno fino al 4 gennaio portando i tipici fenomeni legati agli anticicloni invernali, che osserveremo tra poco. Tra 5 e 6 gennaio, invece, diventa sempre più probabile un’irruzione d’aria fredda dai Balcani che potrebbe far crollare le temperature di oltre 10-15°C.

Ma andiamo con ordine e analizziamo distintamente il tempo per Capodanno e per l’Epifania:

1-2-3-4 gennaio 2022 – l’alta pressione continuerà a dominare incontrastata su tutta Italia con effetti molto marcati sulle montagne. Le temperature aumenteranno ulteriormente specie su colline e rilievi, tanto che potremo sfiorare i 15°C a circa 1400-1500 metri di quota. Temperature superiori allo zero addirittura oltre i 3000 metri sulle Alpi e l’Appennino, come se ci trovassimo durante una forte ondata di caldo in estate. Certamente ne risentiranno neve e ghiacciai, non abituati a queste ondate di caldo anomalo nel pieno dell’inverno.

Nei bassi strati e in pianura avremo temperature a tratti più basse, come per esempio in pianura Padana e lungo le coste tirreniche. Questo sarà possibile grazie a nubi basse e nebbie che copriranno il Sole e manterranno l’aria fredda incollata al suolo: trattasi del tipico fenomeno dell’inversione termica. Dunque se a Milano o Bologna si prospetta un Capodanno grigio, uggioso, nebbioso e freddo, sulle Alpi avremo cieli sereni e clima primaverile.

Le nubi basse saranno sempre più estese e persistenti fino al 4 gennaio, soprattutto nel mar Ligure e nel mar Tirreno. Le coste tirreniche, dalla Liguria alla Sicilia, vedranno spesso cieli grigi e clima nettamente più fresco rispetto alle aree adriatiche e ioniche, dove splenderà il Sole.

5-6 gennaio 2022: l’anticiclone africano tenderà ad indebolirsi rapidamente, favorendo la discesa di aria ben più fredda dai Balcani che ci riporterà in inverno. Considerando che ci troveremo in un contesto esageratamente mite per il periodo, il calo termico sarà ancor più rilevante: le temperature potrebbero scendere, in appena 48 ore, di oltre 10-15°C specie sul lato adriatico e al sud. Il maggior calo termico sarà in montagna dove passeremo dagli attuali +14/+17°C a temperature inferiori allo zero.

Il freddo sarà enfatizzato dai forti venti di tramontana e grecale, mentre non mancheranno acquazzoni e nevicate a quote di alta collina. Non escludiamo qualche fiocco di neve anche a bassa quota nella giornata dell’Epifania, principalmente sul medio-basso Adriatico e al sud. Il nord molto probabilmente resterà ai margini del maltempo.

La durata e l’intensità di questa irruzione fredda non sono ancora ben chiare, ma quel che è certo è il crollo termico che avverrà dopo il 4 gennaio, quantomeno superiore ai 10°C.

A cura di Raffaele Laricchia