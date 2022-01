Botti di Capodanno fanno strage di animali domestici: almeno 400 morti fra cani e gatti

Anche quest’anno, in barba alle ordinanze che imponevano il divieto di far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo, la notte di Capodanno ha fatto registrare una nuova strage di animali, come sappiamo estremamente sensibili ai rumori provocati appunto da petardi e fuochi d’artificio.

Come riporta il sito tgcom24, secondo i dati diffusi dall’Associazione italiana difesa animali e ambiente, nella notte di Capodanno sono stati almeno 400 gli animali domestici, tra cani e gatti, morti per conseguenza dei botti. Centinaia quelli scappati di cui non si conosce la sorte.

Si tratta di un dato peggiore rispetto a quello dello scorso anno. Le Regioni con il maggior numero di animali deceduti sarebbero la Calabria e la Sicilia, seguiti da Lombardia e Campania.

A cura di Francesco Ladisa