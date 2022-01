Caldo anomalo sull’Italia: oltre 12°C sulla vetta del Monte Cimone, a 2000 metri di quota!

Un possente e anomalo anticiclone sub-tropicale sta interessando in questi ultimi giorni l’Europa centro-occidentale e l’area mediterranea, facendo registrare temperature nettamente al di sopra della media.

Come avrete notato anche nella nostra penisola stiamo vivendo giornate in generale molto miti. Lo si nota soprattutto in collina e in montagna, mentre in pianura e lungo le coste il fenomeno dell’inversione termica e l’umidità elevata determinano temperature relativamente contenute.

Nella giornata di ieri si sono raggiunti valori termici eccezionali per il periodo in molte aree montuose del centro-nord, dove avevamo anche i massimi di pressione atmosferica.

Si può parlare di record di caldo sul Monte Cimone, il maggiore rilievo dell’Appennino settentrionale e dell’Emilia Romagna, dove nella giornata di Capodanno la stazione meteorologica ufficiale dell’Aeronautica militare, collocata in vetta, ha registrato oltre 12°C alle 12:55, battendo nettamente il precedente record mensile di 10,6 gradi risalente al gennaio 1993.

12° (12,6° per la precisione) è una temperatura ampiamente sopra la media, almeno di 14-15 gradi. In questo periodo la temperatura massima (media) in vetta al Monte Cimone è infatti inferiore allo zero.

Ancora più caldo scendendo di quota: a 1200 metri, sempre nella giornata di ieri, è stata toccata la temperatura di 20,6°, praticamente primavera inoltrata!

A cura di Francesco Ladisa