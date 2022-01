Il 2022 inizia con un’intensa nevicata in Arabia Saudita [FOTO]

Una maxi nevicata ha imbiancato l’Arabia Saudita fra fine anno e Capodanno, interessando l’area montuosa della regione di Tabuk.

Migliaia di persone hanno raggiunto la zona per ammirare lo spettacolo e le foto e i video sono diventati virali sui social nei primi giorni dell’anno.

L’area montuosa dell’Arabia nord-occidentale, che raggiunge anche i 2500 metri, non è nuova a nevicate in questo periodo. Si tratta dunque di un fenomeno per nulla anomalo anche se in questo caso a stupire parecchie persone è stata l’intensità della nevicata. L’accumulo maggiore è stato riscontrato nella località di Jabal Al-Lawz.

A cura di Francesco Ladisa