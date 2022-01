L’Epifania riporta l’inverno, poi irruzione ARTICA tra 9 e 10 gennaio!

L’inverno a breve tornerà in scena e lo farà tramite una serie di impulsi freddi di origine artica che approfitteranno del declino dell’anticiclone africano (stazionante sull’Italia dalla fine di dicembre). Come già vi avevamo anticipato in questo articolo, il maltempo sarà di scena già da domani a partire dal nord, dopodiché toccherà anche al centro e al sud metter mano all’ombrello e a vestiti più pesanti.

I primi fenomeni legati a questa perturbazione arriveranno da stasera sulla Liguria, ma il maltempo vero e proprio è atteso domani su tutto il nord-est, Liguria centro-orientale, Lombardia e Toscana. Avremo nevicate copiose sulle Alpi orientali, inizialmente oltre 1000 metri ma in calo entro sera fino in alta collina. Domani sera le prime piogge avanzeranno anche su Marche, Umbria, Lazio e Sardegna, mentre sul resto del centro e del sud il tempo sarà ancora stabile e relativamente mite.

Nel giorno dell’Epifania il maltempo si estenderà su tutto il centro e sud Italia, ma con fenomeni abbastanza irregolari. Residue piogge sul nordest, con nevicate deboli fino a quote bassissime, probabilmente fin sui 200-300 metri su Veneto ed Emilia Romagna. Asciutto sul nordovest. Le temperature scenderanno rapidamente su tutta Italia.

Ancor più fredda sarà la giornata di venerdì 7, quando registreremo temperature inferiori di almeno 10°C rispetto alle alte temperature di questi ultimi giorni. Il calo termico più rilevante riguarderà le montagne, il centro ed il sud, mentre in pianura Padana avremo temperature grossomodo stazionarie o addirittura leggermente più alte rispetto agli ultimi giorni dominati dalle inversioni termiche.

Non è tutto: il maltempo sarà ancora protagonista con pochissime soste sul meridione, vero obiettivo delle perturbazioni che transiteranno nel Mediterraneo. Avremo altre piogge e locali forti rovesci venerdì e sabato a causa di una depressione immobilizzata nel mar Ionio.

Tra domenica 9 e lunedì 10, irromperà un’altra irruzione artica ancor più fredda delle precedenti: questa colpirà in modo diretto il centro Italia nel corso di domenica e poi il sud nel corso di lunedì. Avremo precipitazioni diffuse, clima molto freddo e nevicate abbondanti in Appennino fino a quote relativamente basse. I fiocchi di neve potranno scendere sino in collina su Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria.

Il nord molto probabilmente resterà ai margini del maltempo già dal pomeriggio dell’Epifania.

Su questo nuovo guasto atteso sul finire della settimana ci ritorneremo senz’altro nei prossimi aggiornamenti, per ulteriori chiarimenti e conferme!

Resta sintonizzato su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su Facebook (clicca qui), per ricevere le notizie più importanti di giornata!

A cura di Raffaele Laricchia