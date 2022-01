Maltempo e nevicate fino a bassa quota in arrivo al centro-nord, l’allerta della Protezione Civile

Dopo una lunga fase anticiclonica una saccatura nord-atlantica con a seguito aria fredda determinerà un peggioramento atmosferico nella giornata di domani sull’Italia, in particolar modo al centro-nord. Nevicate fino a quote basse potranno interessare il Nord-Est dal pomeriggio/sera.

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo. Vediamo il comunicato ufficiale e le previsioni dettagliate per domani.

Maltempo: in arrivo venti, pioggia e neve al Centro-Nord

Allerta gialla in Toscana.

Una perturbazione di origine nord atlantica raggiungerà il nostro Paese nel corso della giornata di domani, determinando un generale peggioramento. In tale contesto, sono attese precipitazioni sparse al Centro-Nord, specie su Toscana e Triveneto e una rilevante intensificazione della ventilazione settentrionale che, dal pomeriggio di domani, causerà una rapida diminuzione delle temperature, con nevicate che tenderanno a calare di quota fino a raggiungere livelli collinari al Nord.

L’avviso prevede dal pomeriggio di domani, mercoledì 5 gennaio, venti da forti a burrasca, dai quadranti settentrionali, su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia autonoma di Bolzano; venti da forti a burrasca, inizialmente sud-occidentali, sull’Emilia-Romagna in successiva rotazione da Nord-est, con locali raffiche fino a burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte.

Previste, inoltre, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Veneto e Toscana centro-settentrionale e nevicate su Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Bolzano, a quote inizialmente superiori ai 700-900m in abbassamento, in serata, fino a 400-500m, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino a localmente abbondanti sui settori alpini di Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 5 gennaio, allerta gialla su gran parte della Toscana.

Previsioni meteo Mercoledì 5 Gennaio 2022

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria centro-orientale, Toscana settentrionale, Emilia-Romagna occidentale ed Appennino romagnolo, Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati sui settori alpini del Friuli Venezia Giulia;

-da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio, su Alto Adige, Lombardia, Piemonte orientale, su resto di Emilia-Romagna, Liguria e Toscana, sui settori occidentali della Sardegna, in estensione nella seconda parte della giornata a Umbria, settori occidentali e settentrionali delle Marche, Lazio, settori occidentali di Abruzzo e Molise, e sulla Campania centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati al Nord, sulla Toscana e sulle aree interne e meridionali del Lazio.

Nevicate: inizialmente al di sopra dei 1200-1400 m su tutti i settori alpini centro-orientali, con apporti al suolo moderati. Dalla seconda parte della giornata quota neve in progressivo calo fino ai 400-700 m, localmente a quote più basse, sul Triveneto, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti specie a quote superiori ai 1000-1200 m. Inizialmente al di sopra dei 1700-1900 m sull’Appennino settentrionale, in rapido calo dalla sera, fino agli 800-1000 m, con possibile ulteriore abbassamento fino ai 400-700 m sul versante emiliano, con apporti al suolo da deboli a moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: valori minimi e del primo pomeriggio in locale sensibile aumento; in generale calo nei valori serali al Centro-Nord, anche sensibile su Nord-Ovest ed Appennino settentrionale.

Venti: forti dai quadranti occidentali sulla Sardegna, con raffiche di burrasca o burrasca forte; localmente forti dai quadranti meridionali su Appennino emiliano-romagnolo, regioni centrali, Puglia e Sicilia in estensione, dalla sera, alle restanti regioni meridionali, con raffiche di burrasca sulle aree appenniniche. Dal pomeriggio, di burrasca settentrionali sulla Liguria e di burrasca nord-orientali a ridosso delle aree costiere adriatiche settentrionali, con raffiche, in serata, fino a burrasca forte o tempesta; da forti a burrasca settentrionali su Lombardia e Triveneto.

Mari: agitati il Mare e Canale di Sardegna; molto mossi i restanti mari; dal pomeriggio generale aumento del moto ondoso con Mare di Sardegna fino a molto agitato e Tirreno occidentale, Alto Adriatico e Canale d’Otranto fino ad agitati.

A cura di Francesco Ladisa