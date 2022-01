Avviso dell’Aeronautica Militare: maltempo e venti di burrasca nelle prossime ore, ecco le regioni colpite

Un bollettino di allerta è stato emesso dall’Aeronautica Militare per maltempo e soprattutto venti forti su diverse regioni nelle prossime ore. Ecco il comunicato ufficiale:

OGGI, MERCOLEDI’ 05 GENNAIO 2022, SI PREVEDONO:

– PER LE PROSSIME 24 ORE STATO DEL MARE MOLTO AGITATO SUL MARE DI SARDEGNA.

– PER LE PROSSIME 24 ORE, VENTO FORTE DAI QUADRANTI OCCIDENTALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SULLA SARDEGNA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE OCCIDENTALI DELL’ISOLA;

– DAL POMERIGGIO E PER LE SUCCESSIVE 12/18 ORE PIOGGE ABBONDANTI SU FRIULI-VENEZIA GIULIA, VENETO ED EMILIA-ROMAGNA;

– DAL TARDO POMERIGGIO E PER LE SUCCESSIVE 09 ORE VENTO DI BORA SULLE COSTE DI FRIULI-VENEZIA GIULIA, VENETO ED EMILIA-ROMAGNA CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE;

– DALLA SERATA E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE, VENTO FORTE DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SU LIGURIA E ALTA TOSCANA.

C.N.M.C.A.

Leggi anche “L’Epifania riporta l’inverno, poi irruzione ARTICA tra 9 e 10 gennaio!”

A cura di Francesco Ladisa