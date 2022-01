Aeronautica Militare, l’avviso meteo per domani: intense precipitazioni al Sud

Nella giornata di domani il maltempo si sposterà e concentrerà al Sud Italia, con piogge e locali temporali che interesseranno soprattutto le regioni ioniche.

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi rivolto proprio alla giornata di domani, 7 Gennaio. Ecco il comunicato ufficiale:

DALLE PRIME ORE DI DOMANI, VENERDI 07 GENNAIO 2022, E PER LE SUCCESSIVE 24/36 ORE SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE, ANCHE A CARATTERE TEMPORALESCO, SU CALABRIA E SICILIA, CON PARTICOLARE

RIFERIMENTO AL SETTORE IONICO IN ESTENSIONE DALLA TARDA MATTINATA E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE ALLA PUGLIA.

SI PREVEDE, INOLTRE, DALLA SERATA DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE STATO DEL MARE MOLTO AGITATO SU MAR DI SARDEGNA IN ESTENSIONE A CANALE DI SARDEGNA.

C.N.M.C.A.

A cura di Francesco Ladisa