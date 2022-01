Maltempo Emilia Romagna: grossa frana devasta una strada

Una frana di notevoli dimensioni si è verificata oggi nei pressi di Borgo Tossignano, nel bolognese, provocando vistosi danni a una strada.

Lo smottamento, avvenuto probabilmente in nottata in seguito alle forti piogge cadute in Emilia Romagna nelle ore precedenti, ha interrotto via Siepi di San Giovanni, una strada sulle colline fra Fontanelice e Borgo Tossignano.

Il terreno ha ceduto ed è slittato a valle, portando con sé la strada. L’impraticabilità della via ha isolato alcune abitazioni presenti in zona, raggiungibili solamente a piedi. Nessuna persona è rimasta ferita.

Sul posto si sono recati in mattinata i vigili del fuoco, la prefettura, i carabinieri e i primi cittadini dei due comuni della vallata: Mauro Ghini (Borgo Tossignano) e Gabriele Meluzzi (Fontanelice). Nel maggio 2019 la zona (sul versante borghigiano) era stata interessata da un altro fenomeno franoso, di portata maggiore.

Foto Isolapress

A cura di Francesco Ladisa