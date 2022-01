Nuovo avviso dell’Aeronautica Militare per le prossime ore per temporali e vento forte

Un nuovo bollettino meteo è stato emesso dall’Aeronautica Militare per la persistenza di precipitazioni localmente di forte intensità sulla Puglia e per vento forte attorno alla Sardegna. Ecco il comunicato:

PERSISTONO PER LE PROSSIME 18-24 ORE PRECIPITAZIONI LOCALMENTE INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO, SULLA PUGLIA MERIDIONALE.

DALLE 00Z DI DOMANI, SABATO 08/01/2022 E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE SI PREVEDE STATO DEL MARE MOLTO AGITATO SU MARE E CANALE DI SARDEGNA;

DALLE 06Z DI DOMANI, SABATO 08/01/2022, E PER LE SUCCESSIVE 36 ORE SI PREVEDE VENTO FORTE, DA NORD-OVEST, SULLA SARDEGNA CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE E MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.

C.N.M.C.A.

A cura di Francesco Ladisa