Allerta della Protezione Civile: Domenica con maltempo e neve fino a bassa quota

Una perturbazione a carattere freddo investirà l’Italia nella giornata di domenica determinando un brusco peggioramento del tempo con piogge e nevicate fino a bassa quota. I fenomeni interesseranno principalmente l’Emilia Romagna e le regioni centro-meridionali.

La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo. Vediamo il comunicato ufficiale e il bollettino meteorologico dettagliato per la giornata di domani.

Un sistema perturbato a matrice fredda, proveniente dal Nord-Atlantico, tende a raggiungere rapidamente la nostra penisola, con contestuale rinforzo del vento. Dalla serata-notte di oggi, infatti, si avranno nevicate sui settori alpini occidentali, in estensione dal primo mattino di domani, sull’Emilia-Romagna e a seguire sulle regioni centrali, specie quelle del versante adriatico, generalmente fino a quote collinari, ma con sconfinamenti a bassa quota.

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, domenica 9 gennaio, nevicate fino a bassa quota su Emilia-Romagna, in particolare sui settori orientali, e sulle Marche, con apporti al suolo da deboli a moderati; dal mattino di domani si prevedono, inoltre, nevicate a quote superiori a 400-600 metri sui settori orientali di Umbria e Lazio e sull’Abruzzo, in estensione nel pomeriggio sul Molise, con apporti al suolo da deboli a moderati e possibili sconfinamenti fino a bassa quota sull’Abruzzo.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, domenica 9 gennaio, allerta gialla per rischio idrogeologico, per rischio temporali e per rischio idraulico su Abruzzo, Molise e su alcuni settori di Lazio, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Previsioni meteo Domenica 9 Gennaio 2022

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia settentrionale, Calabria meridionale e tirrenica, Basilicata tirrenica e Campania meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su settori orientali di Emilia Romagna e Veneto, regioni centrali e resto del Sud, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale.

Nevicate: fino a quote collinari, localmente fino a quote basse, su Valle d’Aosta, Veneto ed Emilia Romagna orientali, Marche ed Abruzzo; fino a quote di alta collina sul resto del Centro e dalla serata sulle zone interne del Sud; apporti generalmente moderati, localmente abbondanti sulle zone interne di Marche, Abruzzo, Molise e sulle Alpi occidentali.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in sensibile diminuzione al Sud, massime in locale sensibile diminuzione al Centro.

Venti: forti nord-occidentali, con rinforzi di burrasca, sulla Sardegna e sulla Sicilia; localmente forti nord-occidentali sui settori tirrenici centro-meridionali, con rinforzi sulle coste.

Mari: agitati il Mare ed il Canale di Sardegna e lo Stretto di Sicilia; molto mossi i restanti bacini occidentali e meridionali, tendente ad agitato il Tirreno e localmente il Mar Ligure.