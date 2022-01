Sicilia: la splendida Scala dei Turchi è stata deturpata con vernice rossa

Un deplorevole atto vandalico è stato compiuto sulla splendida “Scala dei Turchi”, parete rocciosa sulla costa di Realmonte, nell’agrigentino.

Sul posto, in seguito a una segnalazione, si sono recati i carabinieri della stazione cittadina e quelli della compagnia di Agrigento. La Procura di Agrigento, con a capo il procuratore Luigi Patronaggio, ha aperto a carico di ignoti un fascicolo per danneggiamento di beni avente valore paesaggistico.

Come si può vedere dalle immagini, un ampio tratto della scogliera è stato imbrattato da intonaco rosso. Gli autori del gesto hanno usato una polvere che si scioglie in acqua per verniciare esterni. La Procura ha disposto esami sul materiale e indagini sulle rivendite.

“La splendida scogliera di marna bianca, attrazione per i visitatori di tutto il mondo, è stata deturpata – ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci -. Condanniamo gli autori di tale gesto vigliacco, un oltraggio non solo a un bene paesaggistico di rara bellezza, ma anche all’immagine della nostra Isola”.

A cura di Francesco Ladisa