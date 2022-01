Crolla scogliera su barche di turisti, numerose vittime e dispersi: l’incredibile video della tragedia avvenuta in Brasile

Una tragedia si è verificata in Brasile, nello stato di Minas Gerais, dove un pezzo di scogliera è improvvisamente franato su alcune barche di turisti che si trovavano all’interno del lago Furnas.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, il bilancio è di 7 morti e 3 dispersi. Altre 32 persone sono rimaste ferite, di cui nove trasportare in ospedale.

Squadre di soccorso, tra cui un gruppo di sub e membri della Marina brasiliana, sono intervenute sul posto, tra i turisti in preda al panico per aver assistito impotenti alla scena di un grande frammento di roccia staccarsi da un burrone e precipitare sopra alle tre barche.

Ecco le drammatiche immagini del crollo:

A cura di Francesco Ladisa