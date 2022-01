Nevicate diffuse e abbondanti anche fino in pianura: l’avviso dell’Aeronautica Militare per le prossime ore

L’irruzione di aria polare marittima giunta sull’Italia si intensificherà nelle prossime ore e andrà ad interessare anche il centro-sud portando nevicate fino a quote basse e a tratti anche in pianura.

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso per nevicate diffuse e abbondanti, venti forti e precipitazioni intense. Ecco le regioni interessate:

PERSISTONO NEVICATE DIFFUSE FINO A QUOTE DI PIANURA:

– PER LE PROSSIME 12/18 ORE SULLA ROMAGNA MERIDIONALE;

– PER LE PROSSIME 24 ORE SULLE MARCHE;

– PER LE PROSSIME 36 ORE SULL‘ABRUZZO.

SI PREVEDE:

– PER LE PROSSIME 12/18 ORE VENTO FORTE DI MAESTRALE CON RAFFICHE FINO BURRASCA FORTE E POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE, SULLA SARDEGNA;

– DALLA SERATA DI OGGI, E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE, NEVICATE DIFFUSE ED ABBONDANTI FINO A QUOTE DI PIANURA SUL MOLISE.

SI PREVEDE INOLTRE DALLE PRIME ORE DI DOMANI LUNEDI’ 10 GENNAIO 2022:

– PER LE SUCCESSIVE 24 ORE NEVICATE DIFFUSE OLTRE I 500 METRI SULLE AREE APPENNINICHE DELLA CAMPANIA E DELLA PUGLIA SETTENTRIONALE;

– PER LE SUCCESSIVE 24 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SULLA SICILIA SETTENTRIONALE;

– PER LE SUCCESSIVE 36 ORE VENTI FORTI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE E MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE SU MARCHE, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA E SICILIA, NONCHE’ SULLA SARDEGNA ORIENTALE;

– PER LE SUCCESSIVE 18 ORE STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SU MAR E CANALE DI SARDEGNA, IN ESTENSIONE DALLA MATTINATA DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE A TIRRENO MERIDIONALE “SETTORE OVEST E STRETTO DI SICILIA”.

A cura di Francesco Ladisa