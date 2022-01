Forte terremoto in Cina: intenso bagliore ripreso in un video

Il forte terremoto avvenuto in Cina nella provincia del Quinghai Venerdì scorso ha causato diversi danni anche a grande distanza dall’epicentro. Il sisma (magnitudo 6.9 secondo i dati locali) è stato avvertito fortemente a centinaia di chilometri ed ha provocato crolli e frane soprattutto nella provincia del Qinghai e in quella di Gansu. Circa 4000 case sono state danneggiate e 9 persone risultano ferite, ma per fortuna non vi sono vittime.

Il terremoto ha causato anche il crollo di una piccola porzione di Muraglia Cinese, come vi abbiamo raccontato in questo precedente articolo.

Misterioso lampo in cielo prima del terremoto, il video

Un video, che vi mostriamo in seguito, ha registrato un intenso bagliore qualche attimo prima del terremoto. Nel filmato (registrato da una telecamera a circuito chiuso) si vede un forte lampo che dura pochi istanti e precede il forte scuotimento generato dal terremoto. Il video è diventato subito virale in rete. Molto probabilmente, il bagliore è originato dall’esplosione di un lontano trasformatore elettrico.

A cura di Francesco Ladisa