Forti nevicate in Puglia: accumuli notevoli sul sub-appennino Dauno

Come previsto l’irruzione di aria fredda di origine artica che sta investendo in queste ore il Sud Italia sta portando maltempo e neve sulla Puglia.

Le abbondanti precipitazioni stanno favorendo la comparsa della neve fino a quote relativamente basse sui rilievi della regione, quindi su Gargano e sub-appennino Dauno. E proprio sui monti dauni si registrano le nevicate più importanti, con accumuli che hanno già raggiunto a tratti i 20-30 centimetri, dai 600-700 metri di quota. Fiocchi anche più in basso, sui 400-500 metri.

Fra i comuni più colpiti Accadia, Anzano di Puglia, Deliceto e Castelluccio Valmaggiore e Alberona dove i sindaci hanno emanato un’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole.

Pochi i disagi. Fatta eccezione per Orsara di Puglia dove la viabilità  è compromessa per neve e si transita solo con i mezzi 4×4, nel resto della provincia di Foggia, al momento, non si registrano criticità alla circolazione: sono entrati in funzione i mezzi spargisale e spazzaneve e le strade sono tutte percorribili.

A cura di Francesco Ladisa