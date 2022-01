Previsioni meteo: l’alta pressione incombe, ma non prima di una rapida retrogressione!

Mentre si esauriscono le ultime piogge e nevicate al sud, a seguito di una forte irruzione artica arrivata ieri nel Mediterraneo, l’attenzione si sposta alla nuova pausa dell’inverno ormai imminente. A pochi giorni dal forte anticiclone che ha contraddistinto l’avvio del 2022 ecco che la natura si ripete: l’alta pressione delle Azzorre si espanderà su tutto il Mediterraneo centro-occidentale fino ad inglobare anche l’Italia a partire da mercoledì.

Questo anticiclone dirigerà le redini del tempo italiano almeno fino all’inizio della prossima settimana, garantendo tempo stabile, soleggiato e per alcune località pianeggianti piuttosto nebbioso. Con la stabilità arriveranno anche masse d’aria più miti che faranno nuovamente impennare le temperature soprattutto in montagna e sulle colline.

Mentre l’alta pressione tornerà a rinforzarsi su tutta Italia, dovremo fare i conti con le residue correnti continentali provenienti dai Balcani. In particolare una piccola perturbazione attesa nella giornata di mercoledì 12, la quale irromperà sul centro Italia portando qualche ora di instabilità e qualche rovescio nevoso fino a bassa quota.

Il piccolissimo nucleo freddo in retrogressione dai Balcani sarà molto rapido: irromperà su Marche e Abruzzo settentrionale fra la tarda sera di martedì 11 e la notte di mercoledì 12, dopodiché transiterà su Umbria, Lazio settentrionale, Toscana meridionale tra la notte e la mattina di mercoledì ed infine raggiungerà la Sardegna fra mattina e pomeriggio.Â

Sulle regioni menzionate assisteremo a qualche rapido acquazzone e qualche nevicata fin verso i 300 metri di quota. La possibilità di accumuli nevosi, molto blandi (1-3 cm) è presente solo per quote superiori ai 600-700 metri. Più in basso avremo nevicate sparse coreografiche, di breve durata. Col transito di questo rapidissimo nucleo freddo, ci sarà un netto calo termico solo sui settori su cui transiterà la retrogressione.

Sul resto d’Italia avremo tempo stabile e temperature stazionarie o in lieve aumento.

Da giovedì l’alta pressione conquisterà tutta l’Italia senza eccezione alcuna, favorendo condizioni di stabilità ed un generale aumento delle temperature.

A cura di Raffaele Laricchia