Intensa scossa di terremoto a Cipro nella notte, danni contenuti

Una violenta scossa di terremoto si è verificata a Cipro nella notte, quando in Italia erano le ore 02:07.

La scossa, di magnitudo 6.5 sulla scala Richter, si è verificata in mare poco a ovest della costa di Cipro, esattamente a 48 chilometri Ovest-Nord/Ovest dalla città di Polis.

Il sisma è stato avvertito fortemente su Cipro e anche nella regione circostante, in Turchia, Libano e Israele; nella capitale di Cipro, Nicosia, molte persone sono scese in strada in preda al panico.

L’epicentro in mare ha per fortuna attenuato gli effetti sulla terraferma. Al momento non si segnalano infatti danni significativi o conseguenze gravi a persone.

A cura di Francesco Ladisa