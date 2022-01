Ultim’ora: caldo eccezionale in Australia, temperatura record di 50,7°C!

L’Australia è alle prese con un’estate caldissima che sta facendo registrate in questi giorni temperature eccezionali, in particolar modo nelle aree interne del paese centro-occidentale.

Il servizio meteorologico nazionale ha registrato una temperatura di 50,7°C presso la stazione di Onslow, nell’area occidentale dell’Australia, che eguaglia il record di tutti i tempi stabilito a Oodnadatta il 2 gennaio del 1960. Si tratta così del record di temperatura più alta per l’Australia e per l’intero emisfero australe.

Temperature eccezionali si stanno riscontrando in molte altre località. Altre due stazioni, sempre nel settore occidentale del Paese, hanno superato la soglia dei 50°C: l’aeroporto di Roebourne e Mardie hanno infatti raggiunto la temperatura di 50,5°C.

🔥 Breaking! With a high temperature of 50.7°C, the station of #Onslow in Western #Australia has tied the Australian all-time record set in Oodnadatta in January 1960! 🥵

Also 50.5°C in Mardie and Roebourne. Historic!#heatwave pic.twitter.com/5eXXxBUAsr

— Thierry Goose (@ThierryGooseBC) January 13, 2022