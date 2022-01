Intensa scossa di terremoto in Indonesia: trema anche la capitale Giacarta

Una violenta scossa di terremoto si è verificata in Indonesia alle 10:05 ora italiana, oggi 14 Gennaio.

Dalle prime stime dei centri sismici il terremoto è stato di magnitudo 6.6 sulla scala Richter ed ha avuto epicentro sull’isola di Giava, nella provincia di Banten.

Il terremoto è stato avvertito distintamente fra l’isola di Giava e l’isola di Sumatra. Tremore nettamente avvertito anche nella capitale indonesiana Giacarta, dove molte persone hanno abbandonato le proprie case e sono scese in strada.

Al momento non si hanno notizie di danni. Per fortuna l’epicentro del sisma non è proprio a ridosso di centri abitati ma a qualche decina di chilometri.

A cura di Francesco Ladisa