Meteo: rigido risveglio in Italia, l’alta pressione risponde presente!

L’anticiclone è tornato su tutta Italia e i suoi effetti sono già tangibili in queste prime ore del mattino. Il tempo è stabile ovunque, da nord a sud, e l’irraggiamento notturno si è ben manifestato ovunque. Le minime sono scese tanto, fino a portarsi sotto lo zero in pianura Padana, nelle valli e nelle aree interne del centro e del sud. Tanto freddo anche lungo le coste sia grazie ai cieli sereni che alla calma di vento.

In montagna o collina e più precisamente nei settori in pendenza o sulle vette, le temperature sono aumentate fino a superare di gran lunga quelle rilevate in pianura e nei fondovalle: è la tipica situazione dell’inversione termica che sfrutta l’irraggiamento notturno nei periodi di alta pressione: l’aria più calda presente in basso tende a disperdersi verso le quote superiori in assenza di nuvole e in un contesto atmosferico stabile.

L’anticiclone visto dal satellite, sta sovrastando gran parte dell’Europa centro-occidentale:

La giornata sarà sempre stabile ma l’inversione termica tenderà ad attenuarsi grazie al soleggiamento diffuso. Avremo massime fino a 14-15°C sulle regioni meridionali, tra i 9 e 13°C al centro e al nord. Giornata gradevole in vista in montagna!

L’anticiclone ci accompagnerà per diversi giorni, probabilmente fino a metà della prossima settimana come già spiegato in questo articolo. Tante incertezze sul prosieguo del mese, ma le possibilità di una nuova ondata di freddo nel corso della terza decade (più precisamente dopo il 21-22 gennaio) sono in netto aumento.

A cura di Raffaele Laricchia