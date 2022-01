Esplosione vulcano sottomarino provoca TSUNAMI a Tonga, il video dalla capitale Nuku’alofa

Dopo la violentissima eruzione del vulcano sottomarino Hunga Tonga (di cui vi abbiamo ampiamente parlato qui), uno tsunami si è verificato sulle coste della vicina isola di Tonga.

Secondo le notizie locali, un’onda anomala di circa 1,2 metri ha raggiunto la capitale di Tonga, Nuku’alofa, causando diversi danni. Per fortuna l’altezza relativamente contenuta dell’onda di tsunami non dovrebbe aver causato conseguenze più gravi come vittime e feriti.

I filmati diffusi sui social media mostrano l’acqua entrata in una chiesa e in diverse case, e testimoni parlano di cenere che cade sulla capitale Nuku’alofa. La città si trova a soli 65 km a nord del vulcano. In altri video pubblicati sui social media si vedono grandi onde che si infrangono a riva nelle zone costiere.

Tsunami Volcanico 🔴 Olas de +1 metro avanzan sobre la capital de #Tonga luego de la erupción del Volcan 🌋

Hunga Tonga-Hunga Ha’Apai.

La nube de ceniza se extiende al menos hasta 16 km de altura.pic.twitter.com/mYaC5j5x4d — 🅸🅽🅵🅾🆂🅸🆂🅼🅾🅻🅾🅶🅸🅲 (@EarthquakeChil1) January 15, 2022

#Nature 📹

A violenta erupção do #HungaTonga-Hunga-Ha’apai provoca um #tsunami. Mais de 100.000 famílias do Reino de Tonga tiveram de ser evacuadas 🌊. Para já não há registo de vítimas mortais. pic.twitter.com/V19uZn79Lu — Meteored | Tempo.pt (@MeteoredPT) January 15, 2022

A cura di Francesco Ladisa