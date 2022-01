Fortissima eruzione del vulcano Hunga Tonga: il video del boom sonico a oltre 700 km di distanza!

Una nuova fortissima esplosione si è sprigionata nelle ultime ore dal vulcano sottomarino Hunga Tonga (ve ne abbiamo parlato qui poco fa).

L’eruzione, di tipo freato-magmatico per effetto dell’interazione fra magma ed acqua, è stata estremamente violenta a tal punto da generare un’onda d’urto che ha percorso molte centinaia di chilometri, visibile anche dalle immagini satellitari, come vi abbiamo mostrato nell’articolo precedente. Ciò ha provocato un boom sonico, che è stato avvertito fino alle isole Fiji, a oltre 700 km di distanza dall’isola vulcanica. Effetto appunto dell’onda d’urto generata dalla velocissima (più veloce della velocità del suono) espansione dei gas prodotti dall’esplosione vulcanica.

Ecco un video diffuso in rete che documenta il fenomeno (consigliamo di attivare l’audio e alzare il volume durante la riproduzione).

🚨#BREAKING: New Footage shows a Extremely powerful Sonic Boom from the volcano

📌#Tonga l #islands

Incredible Footage of Hunga Tonga volcano that Produced a Extremely large eruption as it generated powerful Sonic booms that Traveled as far as 470 miles of the fiji islands pic.twitter.com/irMDMesz5Z

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 15, 2022