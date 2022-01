Violentissima esplosione del vulcano Hunga Tonga, è allarme tsunami [VIDEO]

Una nuova, fortissima, esplosione del vulcano Hunga Tonga si è verificata nelle ultime ore, dopo quelle già registrate nei giorni scorsi (di cui vi abbiamo parlato in questo articolo).

Il vulcano sottomarino situato a ridosso dell’isola di Tonga, ha generato una colonna altissima di gas, fumo e cenere, che ha raggiunto i 20 km (12 miglia) nel cielo, secondo quanto affermato il Servizio geologico di Tonga.

Il momento dell’esplosione è stato immortalato anche dalle immagini satellitari. Ecco un video impressionante che mostra come si sprigiona in maniera repentina la nube eruttiva, che provoca anche un’onda d’urto.

At 4.26am this morning the undersea #volcano, #Hunga Tonga Hunga Ha’apai, violently erupted near the island of #Tonga.pic.twitter.com/3Y8PfhALFD

— Australian News Network (@AusNewsNetwork) January 15, 2022