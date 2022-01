Eruzione a Tonga: tsunami in Perù, due donne travolte e uccise dall’onda anomala

La violentissima esplosione vulcanica dell’Hunga Tonga ha provocato uno tsunami che ha percorso migliaia di chilometri e nella serata di ieri ha raggiunto le coste americane, come vi abbiamo ampiamente documentato in questo articolo.

Pur non essendo stato uno tsunami di grandi dimensioni (generalmente sotto il metro di altezza o poco al di sopra in alcune zone) non sono mancati i danni. Le inondazioni hanno interessato esclusivamente le aree costiere, danneggiando spiagge, stabilimenti e porti, ma anche alcune abitazioni situate a ridosso dell’Oceano.

In Perù l’onda di tsunami ha superato il metro e ha causato purtroppo la morte di due persone. Si tratta di due donne che sono state travolte dall’onda anomala sulla spiaggia di Naylamp, situata nella località di Chiclayo. Entrambe sono annegate dopo che l’innalzamento improvviso del mare ha travolto il camion su cui erano a bordo. Le onde hanno catturato il veicolo e lo hanno trascinato in mare aperto. L’autista è riuscito a scappare ma per la moglie e l’altra giovane donna che lo accompagnava non c’è stato scampo.

Tragedia por un tsunami en Playa Naylamp, al norte de Perú: dos mujeres murieron al ser arrastradas por las olas pic.twitter.com/uBax8vdPRd — Agencia El Vigía 🇦🇷 (@AgenciaElVigia) January 16, 2022

A cura di Francesco Ladisa