Esplosione vulcano a Tonga: lo tsunami raggiunge le coste americane, inondazioni in California! [VIDEO]

La fortissima eruzione del vulcano sottomarino di Hunga Tonga, nel Pacifico meridionale, ha provocato onde di tsunami che hanno percorso migliaia e migliaia di chilometri, come vi abbiamo documentato in vari articoli.

L’esplosione avvenuta ieri è stata così potente da originare movimenti sottomarini che hanno innescato uno tsunami in grado di raggiungere paesi molti lontani come Giappone, Filippine e perfino le coste occidentali dell’America, dagli Stati Uniti al Cile. Per fortuna le onde anomale hanno provocato piccole inondazioni limitate alle aree costiere, senza causare danni particolari nella maggior parte dei casi. In California però l’onda di tsunami ha raggiunto un’altezza non di poco conto, fino a 80-120 centimetri.

Questo repentino innalzamento del livello del mare ha prodotto inondazioni abbastanza estese lungo la costa californiana, in particolare nell’area di Port San Luis e più in generale lungo la costa a Sud di San Francisco, dove l’acqua del mare ha invaso spiagge, porti e strade costiere, trascinando imbarcazioni, oggetti vari, e causando così diversi danni materiali (ancora da quantificare).

Ecco alcuni video amatoriali diffusi nelle ultime ore dalle zone costiere della California:

Breaking: Flooding is occurring in Santa Cruz, California, due to tsunami from Tonga volcanic eruption. pic.twitter.com/FAQhALg0GV — PM Breaking News (@PMBreakingNews) January 15, 2022

The scene at the Santa Cruz Harbor as a tsunami generated tidal surge causing damage Saturday morning #TsunamiAdvisory pic.twitter.com/9ijKU9ZVaK — Vern Fisher (@VFisher45) January 15, 2022

Video from Cassidy Gillin of waves thrashing near the O’Neill lounge in Santa Cruz. Basic message for the day: don’t be brave. Stay away from the coast @KION546 pic.twitter.com/ieqK9nJ28A — Victor Guzman KION (@VGuzman_TV) January 15, 2022

A cura di Francesco Ladisa