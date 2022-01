Esplosione vulcano a Tonga: il VIDEO dell’onda d’urto che si propaga in tutto il mondo

Abbiamo visto come la fortissima eruzione del vulcano sottomarino avvenuta alle isole Tonga abbia generato una vastissima onda d’urto, che ha percorso praticamente tutto il pianeta in poche ore.

Un’onda d’urto che si è fatta “sentire” anche in Europa e in Italia, non dalla popolazione ma dagli strumenti che misurano la pressione atmosferica (barometri), che hanno rilevato un repentino aumento pressorio dovuto proprio al passaggio dell’onda.

In questo spettacolare filmato che vi mostriamo (realizzato grazie alle immagini del satellite Himawari-8) possiamo apprezzare chiaramente l’espansione dell’onda d’urto subito dopo l’esplosione del vulcano Hunga Tonga. Ricordiamo che l’onda d’urto, viaggiando a velocità maggiore del suono, ha provocato anche il fenomeno del boom sonico, come documentato in questo video dalle isole Fiji (oltre 700 km da Tonga).

A cura di Francesco Ladisa