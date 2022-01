Previsioni meteo: dall’alta pressione al gran freddo, ruggito dell’inverno in arrivo!

L’anticiclone delle Azzorre sta cominciando a vacillare su tutta Italia grazie all’intrusione di aria più fredda dai Balcani che sta causando un generale calo delle temperature, soprattutto su Alpi e Appennini. L’intera cupola anticiclonica tenderà gradualmente ad indebolirsi nelle prossime 72 ore, regalando giornate stabili ma complessivamente fredde (molto fredde o gelide di notte).

La situazione meteorologica cambierà nettamente tra giovedì 20 e venerdì 21: in questo frangente irromperà aria via via sempre più fredda dal nord Europa che approfitterà dell’allontanamento dell’anticiclone sulla penisola iberica e l’Europa nord-occidentale. Il tempo peggiorerà rapidamente su gran parte del centro e del sud con nubi, piogge, rovesci e anche nevicate.

La neve scenderà inizialmente in montagna giovedì, poi entro venerdì i fiocchi bianchi si porteranno fino in collina al centro e attorno ai 600-700 metri al sud. Il maltempo sarà accompagnato da un rinforzo del vento di tramontana ed un netto calo termico.

Ma non è finita: nel corso del fine settimana (tra 22 e 23 gennaio) il freddo tenderà ad intensificarsi ulteriormente su tutto il sud ed il medio-basso Adriatico a causa di correnti gelide provenienti dai Balcani. Le temperature, dunque, scenderanno ulteriormente fino a portarsi almeno 8-10°C sotto le medie del periodo. Probabile anche l’arrivo di qualche nevicata fino a bassissima quota e addirittura sulle coste su regioni come Abruzzo, Molise, Puglia. Fiocchi di neve possibili anche su Basilicata, Calabria e Sicilia.

L’arrivo della neve nel week-end è ancora pieno di incertezze, a differenza del calo termico che è ormai accertato. Saranno fondamentali i prossimi aggiornamenti al fine di schiarire ogni dubbio sull’arrivo o meno del maltempo e della neve.

Resta sintonizzato su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su Facebook (clicca qui), per ricevere le notizie più importanti di giornata!

A cura di Raffaele Laricchia